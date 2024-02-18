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Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024: расписание четвёртого игрового дня

В воскресенье, 18 февраля, в Дубае (ОАЭ) продолжатся матчи 2-го тура группового турнира чемпионата мира по пляжному футболу среди мужчин — 2024.

Во четвёртый день соревнований свои вторые матчи на турнире проведут команды групп C и D. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня.

Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024

Групповой турнир. 2-й тур

Группа C

14:30 мск. Япония — Беларусь

18:30 мск. Сенегал — Колумбия

Группа D

16:00 мск. Мексика — Оман

20:00 мск. Бразилия — Португалия

Напомним, соревнования чемпионата мира по пляжному футболу в Объединённых Арабских Эмиратах начались 15 февраля 2024 года и завершатся 25 февраля. Действующим чемпионом мира является сборная России.