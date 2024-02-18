Семён Павличенко: с каждым пропущенным международным сезоном нам приходится всё тяжелее

Двукратный чемпион мира по санному спорту Семён Павличенко оценил последствия отсутствия российских спортсменов на международных соревнованиях.

«Я продолжаю следить за международными соревнованиями, потому что люблю свой вид спорта, но с каждым пропущенным сезоном, думаю, нам приходится всё тяжелее. В физическом плане остаёмся на прежнем высоком уровне, но сравнить сани с зарубежными мы лишены возможности. Без спусков на других трассах мы не можем понять, отстаём ли от соперников в техническом плане и насколько», — цитирует Павличенко ТАСС.

Российский спортсмен добавил, что, несмотря на отсутствие международных соревнований, сможет быстро адаптироваться и составить конкуренцию в случае возвращения россиян.

«Что касается длительного перерыва в выступлениях на зарубежных трассах, то мне кажется, что я быстро адаптируюсь после возвращения на них за счёт сумасшедшего желания побеждать. Ну и опыт большой есть, и сейчас порой с закрытыми глазами прохожу каждую трассу», — отметил Павличенко.