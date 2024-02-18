Команда Москвы выиграла медальный зачёт Спартакиады сильнейших — 2024

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Сегодня, 18 февраля, завершилась зимняя Спартакиада сильнейших — 2024. Соревнования проходили в пяти регионах России (Челябинская, Свердловская и Тюменская области, Краснодарский и Красноярский края) по 16 олимпийским видам спорта. Победу в медальном зачёте одержала команда Москвы, завоевавшая 18 золотых медалей, 19 серебряных и 14 бронзовых. Второе место в зачёте заняла команда Санкт-Петербурга (14, 7, 14), а замкнули тройку призёров медального зачёта спортсмены из Московской области (12, 11, 11).

Спартакиада сильнейших — 2024. Медальный зачёт.

1. Команда Москвы.

18 золотых медалей, 19 серебряных медалей, 14 бронзовых медалей.

2. Команда Санкт-Петербурга.

14 золотых медалей, 7 серебряных медалей, 14 бронзовых медалей.

3. Команда Московской области.

12 золотых медалей, 11 серебряных медалей, 11 бронзовых медалей.

На Спартакиаде выступили более 2500 спортсменов. Призовой фонд составил 620 миллионов рублей.