Российский дзюдоист Ендовицкий выиграл турнир Большого шлема в Баку

Сегодня, 18 февраля, в Баку (Азербайджан) прошли соревнования Большого шлема по дзюдо. Российский спортсмен Валерий Ендовицкий выиграл турнир в весовой категории свыше 100 кг.

В финальном поединке представитель России чистым броском победил азербайджанца Джамала Гамзатханова. Отметим, в субботу, 17 февраля, бронзовые медали завоевали двое россиян: Нияз Билалов одолел российского дзюдоиста Муххамеда-Али Матаева в весовой категории до 100 кг, а Элис Старцева победила представительницу Германии Рене Лухт в весовой категории свыше 78 кг.

Напомним, Ендовицкому 23 года. Дзюдоист является двукратным чемпионом России. Российские спортсмены на соревнованиях Большого шлема выступали в нейтральном статусе.