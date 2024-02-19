Российские борцы заняли четвёртое место в медальном зачёте чемпионата Европы

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Вчера, 18 февраля, завершился чемпионата Европы по борьбе. Соревнования прошли в Кишинёве (Румыния). Российские спортсмены заняли четвёртое место в итоговом медальном зачёте.

Россияне завоевали 3 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовых наград. Победителем медального зачёта стала команда Турции (7 золотых, 5 серебряных, 3 бронзовые), второе место заняли борцы из Азербайджана (5-3-4). Замкнули тройку призёров спортсмены из Армении (4-0-2).

Напомним, Исполком Объединённого мира борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе на условиях, рекомендованных Международным олимпийским комитетом (МОК). Отметим, двукратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе россиянину Абдулрашиду Садулаеву отказали во въезде на таможне в Румынии.