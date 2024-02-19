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Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024: результаты четвёртого игрового дня

Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024: результаты четвёртого игрового дня
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18 февраля завершился 2-й тур группового турнира чемпионата мира по пляжному футболу — 2024, проходящего в Дубае (ОАЭ).

В группе C сборная Беларуси обыграла действующих вице-чемпионов мира команду Японии со счётом 3:1 и впервые в своей истории вышла в плей-офф турнира. Во втором матче квартета сборная Сенегала переиграла команду Колумбии со счётом 5:3.

В группе D сборная Мексики уступила команде Омана со счётом 2:5. Единоличным лидером квартета стала сборная Бразилии, обыгравшая в дополнительное время португальцев — 3:2.

Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024
Групповой турнир. 2-й тур

Группа C

Япония — Беларусь — 1:3.
Сенегал — Колумбия — 5:3.

Группа D

Мексика — Оман — 2:5.
Бразилия — Португалия — 3:2 ОТ.

Положение команд после 2-го тура
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