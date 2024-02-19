Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024: расписание пятого игрового дня

В понедельник, 19 февраля на чемпионате мира по пляжному футболу — 2024 в Дубае (ОАЭ) начнутся матчи 3-го тура группового этапа. В пятый день соревнований игры пройдут в группах A и B.
В обоих квартетах уже определились команды, гарантировавшие себе участие в плей-офф: Италия и ОАЭ, а также Иран и Таити. Они и сыграют между собой, чтобы выявить обладателей первых мест в группах.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня.
Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024
Групповой турнир. 3-й тур
Группа A
14:30 мск. Египет — США
18:30 мск. Италия — ОАЭ
Группа B
16:00 мск. Аргентина — Испания
20:00 мск. Иран — Таити
Напомним, действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная России.