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Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024: расписание пятого игрового дня

Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024: расписание пятого игрового дня
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В понедельник, 19 февраля на чемпионате мира по пляжному футболу — 2024 в Дубае (ОАЭ) начнутся матчи 3-го тура группового этапа. В пятый день соревнований игры пройдут в группах A и B.

В обоих квартетах уже определились команды, гарантировавшие себе участие в плей-офф: Италия и ОАЭ, а также Иран и Таити. Они и сыграют между собой, чтобы выявить обладателей первых мест в группах.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня.

Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024
Групповой турнир. 3-й тур

Группа A

14:30 мск. Египет — США
18:30 мск. Италия — ОАЭ

Группа B

16:00 мск. Аргентина — Испания
20:00 мск. Иран — Таити

Положение команд перед 3-м туром

Напомним, действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная России.

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