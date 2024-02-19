Завершился чемпионат мира — 2024 по конькобежному спорту

18 февраля завершился чемпионат мира по конькобежному спорту, который проходил в Калгари (Канада).

Лучшими стали конькобежцы из Нидерландов, на их счету шесть золотых медалей, три серебра и четыре бронзы. Всего 13 медалей завоевала сборная. США остаётся на втором месте общего медального зачёта.

Хорошо себя показал 19-летний конькобежец Джордан Штольц, он стал трёхкратным чемпионом в этих соревнованиях, забрав золото на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров. Однако такой результат — подтверждение результатов прошлого года.

31-летняя нидерландка Ирене Схаутен также забрала три золотые награды на дистанции на 3000 метров, в командной гонке и масс-старте.

Напомним, российские и белорусские спортсмены не принимали участия в этих состязаниях в связи с санкциями, наложенными на российский и белорусский спорт. Так мировое спортивное сообщество отреагировало на ситуацию на Украине.