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Матыцин считает, что Спартакиада помогла начать формировать национальную систему спорта

Матыцин считает, что Спартакиада помогла начать формировать национальную систему спорта
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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что приоритетная задача Спартакиады-2024 — это воспитать любовь к спорту у младшего поколения и заложить фундамент системы спорта внутри страны.

«Зимняя Спартакиада стала краеугольным камнем в календаре зимнего спортивного сезона, ключевым турниром для российских спортсменов. А спартакиадное движение в целом является фундаментом национальной системы спорта, укрепление которой сегодня — наша приоритетная задача. Основной вектор деятельности должен быть направлен на развитие массового, детско-юношеского спорта, совершенствование инфраструктуры и подготовку профессиональных кадров. Регионы, которые уделяют этому внимание, добились заслуженных результатов и вошли в топ медального зачёта. До последнего сохранялась соревновательная интрига как по видам спорта, так и в общекомандном зачёте. Это говорит о том, что субъекты со всей серьёзностью отнеслись к подготовке», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Отметим, что также министр спорта России упомянул о том, что организацию мероприятия он держал под личным контролем, и выразил благодарность администрации Челябинской области, на чьей территории проводилась бо́льшая часть соревнований.

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