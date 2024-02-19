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«Классное мероприятие, оно объединяет». Фиджитал-хоккеист из США — об Играх будущего

«Классное мероприятие, оно объединяет». Фиджитал-хоккеист из США — об Играх будущего
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Американский фиджитал-хоккеист Коннор Уилсон заявил журналистам, что Игры будущего объединяют спортсменов по всему миру, и выразил тоску по хоккею между командами Канады, России и США.

«Я думаю, это очень плохо, что в последнее время у американцев, канадцев и россиян не было возможности сыграть в хоккей друг против друга, потому что у России одна из сильнейших команд. Мне кажется, это существенно для спорта, без игр с Россией словно половина всего теряется. И это здорово — быть сейчас здесь, я очень взволнован. Это классное мероприятие, оно объединяет всех вместе», — сказал Уилсон журналистам.

Напомним, сейчас в Казани стартовал групповой этап соревнований по фиджитал-хоккею в рамках Игр будущего. В первом матче турнира встретились команда Quetzales M xico NA, которая объединила спортсменов из Мексики, Канады и США, и команда Baltic Select, в составе которой спортсмены из Латвии и Эстонии. Команда стран Прибалтики оказалась сильнее, победив со счётом 12:9.

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