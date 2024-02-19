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ОАЭ обыграли Италию в матче 3-го тура ЧМ по пляжному футболу в послематчевых пенальти

ОАЭ обыграли Италию в матче 3-го тура ЧМ по пляжному футболу в послематчевых пенальти
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В рамках 3-го тура чемпионата мира по пляжному футболу встретились сборные команды Италии и ОАЭ, играющие в группе А. Матч закончился по результатам послематчевых пенальти со счётом 3:1 в пользу ОАЭ.

Матч вышел для обеих команд тяжёлым. В основное время команды сыграли со счётом 0:0, в дополнительном времени также не смогли определиться, кто заберёт победу. В серии пенальти решающий удар по воротам соперника нанёс Валид Бешр. Игра закончилась после сейва мяча Камаль Али.

Жёлтую карточку в ходе матча получил Ахмед Бешр из сборной команды ОАЭ.

Обе команды выиграли две предыдущие игры группового этапа, поэтому не были намерены просто так отдавать победу. Следующие матчи для них пройдут уже в четвертьфинале.

Другие две сборные группы А Египет и США провели третий заключительный матч. Победу в овертайме в нём одержала национальная команда Египта.

ЧМ-2024 . Группа A. 3-й тур
19 февраля 2024, понедельник. 18:30 МСК
Италия
Окончен
0 : 0
1 : 3
ОАЭ
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