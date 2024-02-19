Спортсмен из США рассказал, как его родные отнеслись к участию в Играх будущего в Казани

Фиджитал-хоккеист Коннор Уилсон заявил, что никто из его родителей и близких не стал сопротивляться поездке в Россию для участия в Играх будущего.

«Лично я очень рад находиться здесь, мои родители немного беспокоились, но это только потому, что они смотрят слишком много новостей. Практически все, кого я знаю, поддержали моё решение принять участие в этом турнире. В прошлом я играл со многими ребятами из России, со всеми мы хорошо ладили. Поэтому я был очень рад попасть на этот турнир, и у меня не было ни капли сомнений, я очень счастлив», — рассказал Уилсон журналистам.

Напомним, 19 февраля в Казани стартовал групповой этап соревнований по фиджитал-хоккею в рамках Игр будущего. Соревнования закончатся 3 марта. Участие в Играх будущего примут около 2000 человек из более чем 100 стран.