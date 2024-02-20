Снукерист Гэри Уилсон завоевал третий рейтинговый титул в карьере

Английский профессиональный игрок в снукер Гэри Уилсон стал чемпионом рейтингового турнира Welsh Open, который прошёл в Лландидно. Для Гэри это второй рейтинговый титул в сезоне и третий – в карьере. Благодаря чемпионству он поднимается с 16-го на 12-е место в мировом рейтинге и на четвёртое – в годовой чемпионской гонке.

В финале Welsh Open — 2024 Уилсон со счётом 9:4 одержал победу над Мартином О'Доннеллом. За победу он получит призовые в размере £ 80 тыс.

Интересно, что в этом сезоне лишь два снукериста, помимо лондонца Уилсона, имеют в своём активе уже два рейтинговых титула – это Ронни О'Салливан и Джадд Трамп. Также Гэри стал 29-м игроком в истории снукера, кому удалось завоевать три или более рейтинговых титула в карьере.