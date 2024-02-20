«Надеюсь, у меня впереди ещё много лет». Уилсон прокомментировал титул на Welsh Open

Английский профессиональный игрок в снукер Гэри Уилсон прокомментировал победу на рейтинговом турнире Welsh Open, который прошёл в Лландидно. В финале он со счётом 9:4 одержал победу над Мартином О'Доннеллом.

«Я хорошо начал игру и хотел постоянно быть в выгодном положении. Но всё вышло иначе, и мне пришлось выкладываться по полной. За эти годы у меня было много неудач, и это придаёт мне решимости побеждать в таких играх. Я знал, что мне просто нужно сделать это.

Мои отыгрыши были на высоте, и я не терял голову. На этой неделе я хорошо выступал, но главная задача состоит в том, чтобы всегда играть как можно лучше на большой арене. Я хочу выигрывать больше, я буду продолжать стараться и надеюсь, что у меня впереди ещё много лет.

Отдаю должное Мартину, потому что у него тоже было много неудач, и я знаю, каково это. Он стойкий и продолжает упорно работать, чтобы добиться большего», — сказал Уилсон в послематчевом интервью.