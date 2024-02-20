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«Ростов-Дон» в третий раз в сезоне обыграл ЦСКА, отрыв в таблице составляет 5 очков

Вчера, 19 февраля, «Ростов-Дон» в гостях обыграл ЦСКА в матче предварительного этапа группы А Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 30:25.

Первый тайм закончился победой гостей со счётом 18:14, а уже во втором тайме команда из Ростова довела игру до победного.

Самым результативным игроком матча стала Наталья Чегиринова (ЦСКА). На её счету 7 голов после 11 бросков. Её партнёрша по команде Карина Сабирова отметилась шестью мячами после девяти бросков.

Самым результативным игроком в составе «Ростов-Дон» стала Анна Сень, реализовавшая пять бросков из пяти.

После 26 матчей «Ростов-Дон» лидирует в группе А с 48 очками. Второе место занимает ЦСКА (43 очка).

Следующий матч «Ростов-Дон» проведёт с «Черноморочкой», а ЦСКА сыграет с «Астраханочкой».