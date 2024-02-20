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Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024: результаты пятого игрового дня

Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024: результаты пятого игрового дня
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В понедельник, 19 февраля, состоялись четыре встречи 3-го тура группового турнира чемпионата мира по пляжному футболу — 2024 в Дубае (ОАЭ). Заключительные матчи прошли в группах A и B.

Группу A выиграли хозяева чемпионата. Судьба первого места решалась в очном противостоянии лидеров квартета, в котором в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась сборная Объединённых Арабских Эмиратов. Третье место в группе заняла команда Египта, в дополнительное время победившая сборную США.

Триумфатором группы B стала сборная Ирана, обыгравшая Таити со счётом 5:3. Обе команды вышли в плей-офф. Третье место у сборной Аргентины, победившей команду Испании со счётом 5:4.

Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024
Групповой турнир. 3-й тур

Группа A

Египет — США — 5:4 (ОТ).
Италия — ОАЭ — 0:0 (1:3 — пен.)

Группа B

Аргентина — Испания — 5:4.
Иран — Таити — 5:3.

Турнирная таблица ЧМ - 2024
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