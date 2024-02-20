Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024: результаты пятого игрового дня

В понедельник, 19 февраля, состоялись четыре встречи 3-го тура группового турнира чемпионата мира по пляжному футболу — 2024 в Дубае (ОАЭ). Заключительные матчи прошли в группах A и B.
Группу A выиграли хозяева чемпионата. Судьба первого места решалась в очном противостоянии лидеров квартета, в котором в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась сборная Объединённых Арабских Эмиратов. Третье место в группе заняла команда Египта, в дополнительное время победившая сборную США.
Триумфатором группы B стала сборная Ирана, обыгравшая Таити со счётом 5:3. Обе команды вышли в плей-офф. Третье место у сборной Аргентины, победившей команду Испании со счётом 5:4.
Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024
Групповой турнир. 3-й тур
Группа A
Египет — США — 5:4 (ОТ).
Италия — ОАЭ — 0:0 (1:3 — пен.)
Группа B
Аргентина — Испания — 5:4.
Иран — Таити — 5:3.