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ЧМ по пляжному футболу — 2024, Беларусь — Колумбия: во сколько начало матча

20 февраля в Объединённых Арабских Эмиратах завершается групповой этап чемпионата мира по пляжному футболу — 2024. Лидер группы C сборная Беларуси проведёт матч 3-го тура против команды Колумбии, дебютирующей на мундиале.

Начало встречи на стадионе «Дубаи Дизайн Дистрикт» запланировано на 14:30 мск.

Напомним, сборная Беларуси гарантировала себе место в плей-офф турнира, одержав две победы в двух встречах.

В 1-м туре подопечные испанского специалиста Николаса Альворадо обыграли сборную Сенегала со счётом 6:4. Хет-триком отметился Олег Гапон, дубль на счету Игоря Бриштеля, один мяч забил Юрий Петровский.

Во 2-м туре сборная Беларуси выиграла у действующего вице-чемпиона — команды Японии. Сначала гол в свои ворота забил Иван Константинов, затем белорусы трижды поразили чужой створ ворот. Отличились Игорь Бриштель, Михаил Августов и Артемий Дрозд.