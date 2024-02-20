Елистратов — о Спартакиаде: что-то получилось, что-то нет, но я доволен результатом

Олимпийский чемпион 2014 года в Сочи, российский шорт-трекист Семён Елистратов подвёл итоги Спартакиады сильнейших — 2024. Спортсмен взял золото на 1000 м, серебро на 1500 м и бронзу на 500 м. Также в составе сборной Башкортостана в эстафете Елистратов завоевал серебро.

«Очень доволен результатом. Организация Спартакиады была великолепная. Всё на высшем уровне. Соревнования были организованы не хуже того же чемпионата Европы и мира, а где-то даже и лучше. Конечно, что-то получилось, что-то нет, но в целом, я доволен результатом.

Мне не обидно, что приходится выступать в России, а не на международных стартах. Я отталкиваюсь от того, что есть. Тем более Министерство спорта организует для нас множество других соревнований, они же оплачиваются материально. Так что работаем от того, что есть", — сказал Елистратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.