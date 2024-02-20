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Сборная Беларуси по пляжному футболу завершила групповой этап ЧМ с тремя победами

Сборная Беларуси по пляжному футболу завершила групповой этап ЧМ с тремя победами
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20 февраля 2024 года сборная Беларуси по пляжному футболу одержала победу в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2024.

Соперником подопечных испанского тренера Николаса Альворадо была сборная Колумбии, для которой текущий мундиаль является дебютным. Встреча завершилась победой белорусов со счётом 4:1. Хет-триком у победителей отметился Игорь Бриштель, ещё гол на счету Анатолия Рябко.

ЧМ-2024 . Группа C. 3-й тур
20 февраля 2024, вторник. 14:30 МСК
Беларусь
Окончен
4 : 1
Колумбия
1:0 Рябко – 04:21     2:0 Бриштель – 07:44     3:0 Бриштель – 17:17     4:0 Бриштель – 31:33     4:1 Эслейдер – 35:22    
Удаления: нет / Вильмар – 06:31'

В группе C белорусы заняли уверенное первое место, одержав три победы в основное время в трёх проведённых встречах с разницей мячей 13-6.

Напомним, в своём первом матче на чемпионате мира — 2024 белорусы обыграли сборную Сенегала со счётом 6:4. Затем со счётом 3:1 была обыграна сборная Японии по пляжному футболу.

Турнирная таблица ЧМ - 2024
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