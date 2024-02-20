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Роднина — об «Играх будущего»: страна, которая не имеет границ, не может быть изолирована

Роднина — об «Играх будущего»: страна, которая не имеет границ, не может быть изолирована
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о предстоящем мультиспортивном турнире «Игры будущего», который пройдёт с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. Роднина подчеркнула, что важность предстоящего мероприятия заключается не только в спортивной составляющей, но и в возможности участников познакомиться на турнире и пообщаться.

«У меня самые хорошие ожидания от предстоящего события. Приехало множество ребят-участников из других стран. Страна, которая не имеет границ, не может быть изолирована. А о том, что у России границ нет, говорил наш президент Владимир Путин. У любого подобного мероприятия присутствует не только спортивная направленность, но и гуманитарная и даже чисто личная: люди знакомятся и общаются», — приводит слова Родниной «RT на русском».

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