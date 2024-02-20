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Чемпион Европы Магомедов объявил о переходе в олимпийскую весовую категорию

Чемпион Европы Магомедов объявил о переходе в олимпийскую весовую категорию
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Борец вольного стиля, представитель России Абасгаджи Магомедов объявил о переходе в олимпийскую весовую категорию.

«Сейчас буду готовиться на предолимпийский чемпионат России, где хочу попробовать себя в весовой категории до 65 килограмм. Столько людей ждут этого перехода — просто мне вес не позволял, не хватало мощности. Знаю, что в этом весе бешеная конкуренция, но я люблю это», – сказал Магомедов в интервью Metaratings.

Напомним, Абасгаджи Магомедов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в Бухаресте (Румыния). В финальном поединке в весовой категории до 61 кг Магомедов одолел албанского борца Зелимхана Абакарова. Исполком Объединённого мира борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе на условиях, рекомендованных Международным олимпийским комитетом (МОК).

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