Дина Аверина: во время Спартакиады следила только за биатлоном

Серебряный призёр Токио-2020, многократная чемпионка мира Дина Аверина поделилась своими впечатлениями о Спартакиаде сильнейших — 2024.

«Я видела по Спартакиаде только новости о биатлоне. А так – я особо не следила за Спартакиадой, следила только за биатлоном. Есть ли друзья из зимних видов спорта? Есть, фигуристки. Слежу за их соревнованиями. Не могу сказать, с кем именно общаюсь, просто слежу, поддерживаю, поздравляю иногда с соревнованиями, с результатами», — приводит слова Авериной ТАСС.

Отметим, что Дина Аверина является серебряным призёром Олимпиады в Токио в личном многоборье, 18-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы. Соревнования проходили в пяти регионах России (Челябинская, Свердловская и Тюменская области, Краснодарский и Красноярский края) по 16 олимпийским видам спорта. Победу в медальном зачёте одержала команда Москвы, завоевавшая 18 золотых медалей, 19 серебряных и 14 бронзовых.