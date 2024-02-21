Олимпийский чемпион в шорт-треке Елистратов: хотел уйти после Ванкувера

Олимпийский чемпион 2014 года в Сочи, российский шорт-трекист Семён Елистратов рассказал о планах по завершению карьеры после неудачи на зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере (Канада).

«Февраль, Канада, Ванкувер. 24‑е место. Полное опустошение, полное нежелание тренироваться, куда‑то двигаться. Мы приехали с Олимпийских игр, и я сказал Андрею Ивановичу (Максимову. — Прим. «Чемпионата»): «Всё, хватит, беру паузу». На самом деле не паузу. Хотел уйти, думал, это точка невозврата. Мне 20 лет, и никаких результатов нет… Думаю, когда кто‑то из спортсменов прочитает это интервью, поймёт, о чём я говорю. Бывает такое в профессиональной карьере. Хороший опыт. Было и прошло», — цитирует Елистратова «Матч ТВ».

Напомним, после Игр в Ванкувере Семён Елистратов одержал победу на Олимпиаде в Сочи в составе эстафетной команды и стал призёром двух последующих зимних Игр. Также спортсмен стал чемпионом мира и 14-кратным чемпионом Европы по шорт-треку.