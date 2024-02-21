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Семён Елистратов рассказал, в чём именно Олимпиада в Сочи превосходила другие Игры

Семён Елистратов рассказал, в чём именно Олимпиада в Сочи превосходила другие Игры
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Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, российский шорт-трекист Семён Елистратов назвал причины, по которым считает уровень зимних Олимпийских игр в Сочи более высоким, чем другие Олимпиады, в которых ему довелось участвовать.

«Игры в Сочи отличались от всех остальных организацией. Это главное. То, какое было питание, проживание, трансфер и сопутствующее, было на другом уровне. Я потом был и в Корее, и в Китае и могу сказать — наши в Сочи постарались и задали такую высокую планку, что никто до неё не дотянулся. Это моё мнение, возможно, кто-то со мной не согласится», — сказал Елистратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Напомним, Елистратов выиграл золото в команде с Виктором Аном, Владимиром Григорьевым и Русланом Захаровым.

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