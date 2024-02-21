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Елистратов рассказал, как его выгоняли из машины, положенной ему за победу на Олимпиаде

Елистратов рассказал, как его выгоняли из машины, положенной ему за победу на Олимпиаде
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Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, российский шорт-трекист Семён Елистратов рассказал о вручении автомобилей за победу на Играх в Сочи.

«За домашнюю Олимпиаду наше государство отблагодарило нас, скажем так, по полной программе. Мы не знали, что нам будут дарить. Когда мы приехали на Красную площадь, первое, что я увидел, были небольшие паркетники Mercedes GLK. Я тогда подумал: «Вот это да! У меня будет Mercedes GLK! Вот это круто!» Но тут увидел, что это машина — за третье место (улыбается). Мы начали подниматься выше, увидел, стоят джипы большего размера — Mercedes ML. Тогда подумал: «Ну ничего себе! У меня ML! Это просто невозможно!» И тут я увидел, что эти машины — за второе место (смеётся).

Мы вновь поднялись выше, и я увидел самые большие, самые топовые — Mercedes GL. Помню, я сразу начал искать свою фамилию. Я хотел запрыгнуть в машину, но за рулём сидел мужчина. Как оказалось потом, это был представитель Mercedes, который настраивал нам машины. Я сел на пассажирское сиденье, а он мне сказал: «Молодой человек, пожалуйста, покиньте автомобиль. Здесь нельзя находиться». Я пытался ему объяснить, что я — это Семён Елистратов и мне сейчас будут дарить эту машину. Но я был в таком эмоциональном состоянии, что он не понимал меня. «Успокойтесь, пожалуйста», — говорил он. В итоге мужчина всё-таки понял, кто я, сразу сказал: «Садитесь, пожалуйста, я сейчас вам всё расскажу», — сказал Елистратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

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