«Я никак не мог на это повлиять». Елистратов — о попытке лишить его золота ОИ-2014 в Сочи

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, российский шорт-трекист Семён Елистратов высказался о разбирательстве, связанном с обвинениями спортсмена в употреблении допинга.

«Действительно хорошо, что нас не лишили медали. Что я могу тут ещё сказать? Может, если бы лишили, я бы говорил сейчас по-другому. Но, слава богу, мы все четверо сейчас с медалями. Как действующий спортсмен я никак не мог повлиять на те разбирательства. Распыляться и сотрясать воздух какими-то громкими заявлениями — это как минимум глупо и непрофессионально.

Я делал единственное, что мог и что у меня получалось, — готовился ко всем стартам, на которых я должен был выступать и защищать честь страны. Я особо не думал о той ситуации, так как никак не мог на неё повлиять», — рассказал Елистратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.