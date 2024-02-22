«Полное враньё». Журова — о скандале с канадской бобслеисткой в мусорном баке на ОИ-2014

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о скандале с канадской бобслеисткой Хизер Мойс на Олимпийских играх 2014 года.

«Канадская бобслеистка Хизер Мойс сфотографировалась в мусорном баке и написала в соцсетях, что русские не предоставили ванную, приходится мыться таким образом. Резонанс был огромный.

Конечно, я отправилась к шефу делегации Канады, высказала своё недовольство и заявила, что это полное враньё, не нужно путать терапевтическое мероприятие с приёмом ванны. А она просто лёд в бак засыпала, эта процедура постоянно практикуется, причём именно в мусорных баках. Там можно стоять и не отморозить себе внутренние органы. Такая криотерапия. Но Хизер решила хайпануть на этой теме, что у неё и получилось. Кстати, после того как она стала олимпийской чемпионкой, я отправила ей сообщение, что в России самые лучшие мусорные баки, которые помогают становиться чемпионами», — сказала Журова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.