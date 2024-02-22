«Это абсолютно паскудная история». Медведев — о недопуске российских спортсменов

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что недопуск российских спортсменов к Олимпиаде в Париже — это то, что отражает нравы Международного олимпийского комитета (МОК).

«Знаете, в этой ситуации, конечно, мне очень жаль наших профессионалов, спортсменов. Они всю жизнь этому посвятили, готовились, их этого праздника лишили. И это абсолютно паскудная история, которая характеризует нравы, царящие в Международном олимпийском комитете и в международных спортивных структурах», — рассказал Медведев СМИ, в том числе и «РИА Новости Спорт».

Напомним, российские и белорусские спортсмены не допущены до Олимпиады в Париже с флагом и другой символикой, отражающей национальную принадлежность. Так МОК выражает отношение к ситуации на Украине.