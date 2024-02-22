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Светлана Журова: Сочи собирался подавать заявку на проведение Олимпиады ещё в 1970-х

Светлана Журова: Сочи собирался подавать заявку на проведение Олимпиады ещё в 1970-х
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Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, что Сочи собирался подать заявку на проведение Олимпийских игр ещё в 1970-х годах.

«Сто процентов, только мы могли доказать всему миру, что зимняя Олимпиада в субтропиках возможна. Просто у нас другой полёт мысли. Думаю, многие не знают, что Сочи собирался подавать заявку на проведение зимней Олимпиады ещё в 1970-х годах. Но когда Игры-1980 получила Москва, всю сочинскую подготовку отменили. Но у нас в заявочной команде была Светлана Гурьева, которая готовила ещё ту заявку 40 лет назад. Мечта была очень давно, а теперь она реализовалась», — сказала Журова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, в это году состоялась 10-я годовщина проведения Олимпийских игр — 2014 в Сочи.

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