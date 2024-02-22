Беларусь обыграла Португалию в овертайме и вышла в 1/2 финала ЧМ по пляжному футболу
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Сборная Беларуси обыграла команду Португалии в четвертьфинале чемпионата мира по пляжному футболу со счётом 4:3(ОТ).
Победным голом стал мяч Игоря Бриштеля. Бриштель оформил покер в этой игре и стал единственным, кто забивал голы в этом матче от сборной Беларуси.
В команде Португалии три игрока получили по жёлтой карточке. Белорусы два раза были предупреждены.
Напомним, что команда Беларуси в групповом этапе обыграла всех трёх соперников. Португалия один раз уступила Бразилии в овертайме со счётом 2:3.
Матч проходил в Дубае (ОАЭ), сам чемпионат мира продлится до 25 февраля. Ранее сегодня, 22 февраля, прошёл ещё один матч четвертьфинала прошёл между Бразилией и Японией. Сборная команда Бразилии одержала победу со счётом 8:4.
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