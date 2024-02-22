Есипенко победил в матче с Крамником из-за ухудшения состояния здоровья соперника

Гроссмейстер Андрей Есипенко объявлен победителем матча с 14-м чемпионом мира Владимиром Крамником при счёте 10:8. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России.

Сегодня, 22 февраля, должен был состояться матч между Владимиром Крамником и Андреем Есипенко по блицу в Ростове-на-Дону, однако он вынужденно был остановлен в связи с состоянием здоровья Крамника. 18-19 февраля гроссмейстеры сыграли шесть партий в рапид, а с 20 по 22 февраля должны были провести матч из 24 блицпартий. 21 февраля Есипенко вышел вперёд в матче с Крамником. Сегодня должны были пройти заключительные партии. Более подробной информации о состоянии здоровья Крамника пока что нет.

Помимо самой игры, вниманию посетителей предлагались лекции Владимира Крамника, всероссийская конференция среди педагогов по шахматному всеобучу, автограф-сессии гроссмейстеров и онлайн-трансляция с комментариями ведущих российских гроссмейстеров.