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Сборная Италии стала соперником Беларуси по полуфиналу ЧМ по пляжному футболу

Сборная Италии стала соперником Беларуси по полуфиналу ЧМ по пляжному футболу
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Сборная Италии стала соперником белорусов в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу. Сегодня, 22 февраля, завершился матч 1/4 финала турнира, в котором итальянские футболисты обыграли сборную Таити. Встреча закончилась со счётом 5:2.

Напомним, сборная Беларуси в четвертьфинале турнира обыграла команду Португалии в овертайме со счётом 4:3. Победным стал гол Игоря Бриштеля. Игрок оформил покер и стал единственным, кто забивал голы в этом матче за сборную Беларуси.

Сам чемпионат мира по пляжному футболу продлится до 25 февраля. Ранее состоялись ещё два матч четвертьфиналов. Сборная Бразилии одержала победу над Японией со счётом 8:4. А представители Ирана обыграли сборную ОАЭ. Матч закончился со счётом 2:1.

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