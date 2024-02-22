Норвежская наездница Лонгем проиграла в суде олимпийскому чемпиону Стауту

Олимпийский чемпион по конкуру француз Кевин Стаут выиграл суд у норвежской наездницы и бывшей подруги Мари Вальдар Лонгем, которую обязали выплатить штраф в размере 1500 евро.

В феврале 2023 года Лонгем обвинила Стаута в побоях, на что он подал встречный иск. Между партнерами произошел конфликт, в результате которого, по словам девушки, Стаут ударил ее, когда она забрала у него телефон. В ответ Кевин заявил, что вину отрицает и сам подвергся моральному и физическому насилию со стороны Мари, и был вынужден обороняться.

«Я в полном шоке от этого решения. Это кажется совершенно нереальным, и у меня с трудом подбираются слова для того, что я чувствую», — приводит слова норвежки VG.

Судебное решение не является запретом на участие в соревнованиях и оба спортсмена могут выступить на Олимпиаде-2024 в Париже. Решение о допуске спортсменов будет принято в июне.