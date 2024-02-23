Крамник: меня лечили очень быстро и эффективно

Российский гроссмейстер Владимир Крамник поделился новостями о своём состоянии после ухудшения здоровья.

«Должен признаться, что меня лечили очень быстро и эффективно. Несколько врачей приехали ко мне, предоставили все оборудование, анализы и лекарства, чтобы выздороветь быстрее», — цитирует спортсмена телеграм-канал «ChessMaster».

Напомним, 22 февраля матч по блицу между Владимиром Крамником и Андреем Есипенко был остановлен из-за плохого самочувствия Крамника. Победителем во встрече был объявлен Есипенко при счёте 10:8. Об этом сообщила пресс-служба Федерации шахмат России.

18-19 февраля гроссмейстеры успели сыграли шесть партий в рапид, а с 20 по 22 февраля должны были провести матч из 24 блицпартий.