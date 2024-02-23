Непомнящий и Каруана выступят на Grand Chess Tour 2024

Стал известен состав участников серии шахматных турниров Grand Chess Tour 2024.

На соревнованиях выступят российский гроссмейстер Ян Непомнящий и американский шахматист Фабиано Каруана, занимающий второе место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Также в состав участников серии войдут Максим Вашье-Лаграв (Франция), Уэсли Со (США), Гукеш Доммараджу (Индия), Алиреза Фирузджа (Франция), Аниш Гири (Нидерланды), Рамешбабу Прагнанандха (Индия) и Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан).

Первый этап Grand Chess Tour 2024 пройдёт в Варшаве (Польша) с 6 по 13 мая. На этом этапе состоятся соревнования по рапиду и блицу. Соревнования состоят из пяти этапов и завершатся 31 августа в Сент-Луисе (штат Миссури, США).