Дина и Арина Аверины завершили карьеру

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины завершили профессиональную карьеру. Об этом объявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.

«Сегодня очень грустная новость. Я сейчас буду плакать. Сегодня Дина и Арина Аверины сообщили мне, что выступать больше не будут. Мы прошли с ними огромный путь. Спасибо им», — приводит слова Винер «РИА Новости Спорт».

Напомним, Дина и Арина Аверины являются многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастике. Дина Аверина также является серебряным призёром Олимпийских игр 2020 года в многоборье. Сейчас спортсменкам 25 лет. Арина Аверина последний раз выступала на соревнованиях в августе прошлого года. Гимнастка участвовала в Играх стран СНГ. Дина Аверина участвовала в первом этапе Кубка сильнейших, который проходил в Москве в мае 2023 года.