Дина и Арина Аверины прокомментировали решение о завершении спортивной карьеры

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины прокомментировали своё решение о завершении профессиональной карьеры. Дина подчеркнула, что они с сестрой долгое время думали об этом и пришли к выводу, что хотят попробовать что-то новое.

«Мы думали давно, разговаривали с Винер. Надо было всё осознать и принять. Планов на будущее много, будем пробовать себя в чём-то новом. Новый этап в жизни начинается, он будет интересный и насыщенный», — приводит слова Дины Авериной Sport24.

«Гимнастика останется с нами, мы продолжаем участвовать в шоу», — отметила Арина Аверина.

Напомним, о завершении спортивной карьеры сестёр Авериных ранее объявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер. Последними соревнованиями для Арины стали Игры стран СНГ, прошедшие в августе прошлого года. Дина последний раз выступала на первом этапе Кубка сильнейших в Москве в мае 2023 года.