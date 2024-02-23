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Губерниев: сёстры Аверины — великие спортсменки, эпоха российского и мирового спорта

Губерниев: сёстры Аверины — великие спортсменки, эпоха российского и мирового спорта
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение российских гимнасток Дины и Арины Авериных завершить профессиональную карьеру.

«Я находился в метре от Ирины Винер, которая объявила о завершении карьеры сестёр Авериных. Видел слёзы Ирины Александровны и слёзы девочек. Хочу пожелать Дине и Арине всего самого доброго. Они эпоха нашего спорта и мирового. Две сестры, выступавшие блестяще, познавшие величайшую спортивную несправедливость.

Я не сомневаюсь, что Аверины продолжат развиваться: может, телевидение, шоу. В шоу уже участвуют. Красотки! Я буду внимательно следить, чем-то помогу, если потребуется. Это безусловно великие спортсменки», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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