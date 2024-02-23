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МОК остался доволен решением CAS, который отклонил апелляцию ОКР на приостановку членства

МОК остался доволен решением CAS, который отклонил апелляцию ОКР на приостановку членства
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В Международном олимпийском комитете (МОК) остались довольны решением Спортивного арбитражного суда (CAS), который отклонил апелляцию ОКР на приостановку членства в организации.

«МОК доволен тем, что CAS подтвердил решение исполкома от 12 октября 2023 года о приостановлении деятельности Олимпийского комитета России. Действия исполкома МОК были вызваны односторонним решением ОКР от 5 октября 2023 года о включении в ряды своих членов региональных спортивных организаций, находящихся в ведении Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, что является нарушением Олимпийской хартии и территориальной целостности НОК Украины, признанной МОК в соответствии с Олимпийской хартией. Решение исполкома МОК должным образом выполняется с момента его принятия», — сообщает ТАСС.

Решение CAS было опубликовано в пятницу, 23 февраля. В заявлении, которое приводит пресс-служба спортивного арбитража, сообщается, что исполком МОК не нарушил принципы законности, равенства, предсказуемости или пропорциональности, когда принимал решение об отстранении ОКР.

Напомним, 12 октября МОК временно отстранил ОКР от членства в организации. Причиной стало включение представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав организации. Данное решение означает, что ОКР больше не сможет функционировать в качестве национального олимпийского комитета.

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