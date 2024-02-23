Журова прокомментировала решение сестёр Авериных завершить спортивную карьеру

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о решении российских гимнасток Дины и Арины Авериных завершить профессиональную карьеру.

«К сожалению, такие ранние виды спорта, как художественная гимнастика, приводят к тому моменту, когда нам становится грустно. Со многими спортсменами мы должны уже попрощаться. Сёстры Аверины ещё юные. Для других видов спорта, как казалось, это только начало карьеры. Но всё-таки есть специфика вида спорта, когда на каком-то этапе понимаешь, что более молодые спортсмены начинают делать более сложные элементы, которые ты уже не можешь выполнять.

Понимаешь, что конкуренция увеличивается, а уходить непобеждённым лучше, чем побеждённым. В художественной гимнастике, как и в фигурном катании, стараются уходить на пике: пока у тебя есть любовь, понимание, и все запомнят тебя именно так. Но есть уникальные случаи — тогда стоит идти по пути уникальности. Все будут ценить тебя за это, а не за сложность исполнения элементов, которые ты можешь выполнять. Сестёр Авериных мы запомним за то, что их засудили на Олимпиаде. Они вызвали очень добрые, человеческие эмоции у всех. Кроме того, они всегда прекрасно выступали. Они дали нам человеческую эмоцию сопереживания», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.