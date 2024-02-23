Колобков: за последние годы МОК напринимал большое количество нелегитимных решений

Бывший министр спорта России Павел Колобков поделился мнением о решениях Международного олимпийского комитета (МОК), принимаемых в последние годы.

«Я очень расстроен сегодняшней позицией МОК. За последние годы это министерство напринимало большое количество странных и нелегитимных решений. Одно из таких связано с украинской фехтовальщицей Ольгой Харлан, которая нарушила все регламенты и правила соревнований, но при этом с ней встречается Томас Бах и гарантирует ей участие в Олимпийских играх. По сути, это просто позорное решение, и как после такого можно относиться к МОК? Оно не имеет никакого отношения к праву, хотя вообще-то Бах сам является юристом и возглавлял правовой департамент Международного олимпийского комитета. К счастью, там ещё очень много порядочных и умных людей, но, к сожалению, сама структура принимает вот такие вот решения», — приводит слова Колобкова «RT на русском».

Напомним, ранее сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение МОК о приостановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) в организации.