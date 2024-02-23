«Спасибо, легенды». Губерниев — о завершении карьеры сестёр Авериных

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поблагодарил российских гимнасток Дину и Арину Авериных за вклад в российский спорт. 23 февраля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что гимнастки завершили карьеру.

«Спасибо, легенды! С детства за сестёр Авериных! Всё только начинается!» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

25-летние спортсменки являются многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастике. Дина Аверина является серебряным призёром Олимпийских игр 2020 года в многоборье. Арина Аверина последний раз выступала на соревнованиях в августе 2023 года. Гимнастка участвовала в Играх стран СНГ. Дина была участницей первого Кубка сильнейших, который проходил в Москве в мае 2023 года.