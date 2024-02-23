Команда Liga Pro Team стала победителем хоккейного турнира Игр будущего

Сегодня, 23 февраля, определился победитель турнира по дисциплине фиджитал-хоккей на Играх будущего — 2024, которые проходят в Казани. Им стала команда Liga Pro Team, которая в финальном матче обыграла Cosmos x17 (4:3 Б).

Цифровой этап завершился со счётом 3:0 в пользу Liga Pro Team. В первом периоде физикал (спортивной) части Cosmos x17 забросил две шайбы и свёл разницу к минимуму. В третьем периоде Cosmos сравнял счёт, и исход противостояния решился в серии буллитов.

Таким образом, Liga Pro Team стала победителем турнира. Серебро забрал Cosmos x17, а бронза досталась «Ак Барсу». В матче за третье место казанская команда обыграла Baltic Select с разгромным счётом 20:4.