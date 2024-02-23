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Чемпион мира по велоспорту Саган перенёс операцию на сердце

Чемпион мира по велоспорту Саган перенёс операцию на сердце
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Словацкий велогонщик, трёхкратный чемпион мира и чемпион Европы Петер Саган перенёс операцию на сердце. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в воскресенье, 15 февраля, в Валенсии (Испания) у велогонщика во время занятий маунтинбайком (горный велосипед. – Прим. «Чемпионата») частота сердечных сокращений превысила 200 ударов в минуту. После этого Сагану сделали абляцию в Анконе (Италия). Это процедура удаления излишков тканей в организме.

34-летний Саган в конце 2023 года завершил карьеру в шоссейных велогонках, но продолжает заниматься маунтинбайком и намерен принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже в этой дисциплине. После Олимпиады он собирается окончательно уйти из спорта высших достижений.

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