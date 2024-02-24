Чемпион мира по лёгкой атлетике Меньков выступит на Играх БРИКС и Играх дружбы

Российский легкоатлет, чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков будет готовиться к Играм БРИКС и Играм дружбы.

При этом спортсмен принял решение пропустить зимний сезон для подготовки к главным для него стартам.

«Я решил пропустить зиму. Мне нужно как следует отдохнуть перед летним сезоном, в котором будет очень много важных стартов. Хочу как можно лучше подготовиться к тем же Играм БРИКС и Играм дружбы», — цитирует Менькова ТАСС.

Александру Менькову 33 года. На домашнем чемпионате мира по лёгкой атлетике в Москве (2013) спортсмен победил с результатом 8,56 метра. На его счету также золотые медали чемпионата Европы — 2013 в помещении, командных чемпионатов Европы (2011, 2013, 2015) и серебряная медаль Универсиады-2013.

Отметим, что Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 23 июня, а первые Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.