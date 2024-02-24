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Беларусь — Италия, полуфинал ЧМ по пляжному футболу: во сколько начало, где смотреть

Беларусь — Италия, полуфинал ЧМ по пляжному футболу: во сколько начало, где смотреть
Сборная Беларуси по пляжному футболу
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24 февраля в Дубае (ОАЭ) пройдут полуфинальные матчи чемпионата мира по пляжному футболу — 2024.

На стадион «Дубаи Дизайн Дистрикт» выйдут сборная Беларуси и сборная Италии. Встреча начнётся в 18:30 по московскому времени. Трансляцию противостояния покажут в эфире «Матч ТВ». А «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Напомним, на пути к полуфиналу команда Беларуси одолела команду Португалии в овертайме со счётом 4:3. Все забитые мячи за Беларусь оформил Игорь Бриштель.

Белорусы ранее стали победителями в матчах с Колумбией (4:1), Японией (1:3) и Сенегалом (4:6).

ЧМ-2024 . 1/2 финала
24 февраля 2024, суббота. 18:30 МСК
Италия
Не начался
Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Другой матч 1/2 финала состоится в 17:00 по московскому времени. За право выйти в финал поспорят сборные Ирана и Бразилии.

Действующим победителем чемпионата мира по пляжному футболу является сборная России.

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