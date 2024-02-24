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Бриштель оценил шансы сборной Беларуси на победу в чемпионате мира по пляжному футболу

Бриштель оценил шансы сборной Беларуси на победу в чемпионате мира по пляжному футболу
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Нападающий сборной Беларуси по пляжному футболу Игорь Бриштель оценил шансы своей команды на победу в чемпионате мира — 2024, который проходит в Дубае (ОАЭ).

«Шансы всегда есть. Перед стартовым свистком они всегда 50 на 50. Мы верим в себя. Верим в то, что можем добраться до самых больших высот. Будем двигаться к ним шаг за шагом. Впереди у нас первый в истории нашей команды полуфинал, нужно быть как следует готовыми к этому матчу. Если мы покажем свой футбол, то, надеюсь, сможем добиться нужного результата», — приводит слова Бриштеля белорусское издание «Спортивная панорама».

Напомним, 22 февраля сборная Беларуси обыграла команду Португалии в четвертьфинале чемпионата мира по пляжному футболу со счётом 4:3 (ОТ). Победным стал гол Игоря Бриштеля в овертайме.

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