Воевода — о дисквалификации Валиевой: она сможет вернуться

Олимпийский призёр 2006 и 2010 годов по бобслею Алексей Воевода заявил, что фигуристка Камила Валиева сможет возобновить спортивную карьеру после дисквалификации.

«Валиева сможет вернуться. На самом деле, если говорить о подготовке и самореализации, в фигурном катании есть все возможности для того, чтобы она в течение оставшихся двух лет поддерживала форму, участвовала в шоу-программах», — сказал Воевода «Газета.ru».

Напомним, 29 января CAS дисквалифицировал фигуристку за нарушение антидопинговых правил на четыре года. Все результаты спортсменки во взрослой карьере были аннулированы. В частности, у сборной России забрали золотую медаль Олимпийских игр 2022 года в командном турнире, присудив фигуристам бронзовые награды.