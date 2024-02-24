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Воевода — о дисквалификации Валиевой: она сможет вернуться

Воевода — о дисквалификации Валиевой: она сможет вернуться
Алексей Воевода
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Олимпийский призёр 2006 и 2010 годов по бобслею Алексей Воевода заявил, что фигуристка Камила Валиева сможет возобновить спортивную карьеру после дисквалификации.

«Валиева сможет вернуться. На самом деле, если говорить о подготовке и самореализации, в фигурном катании есть все возможности для того, чтобы она в течение оставшихся двух лет поддерживала форму, участвовала в шоу-программах», — сказал Воевода «Газета.ru».

Напомним, 29 января CAS дисквалифицировал фигуристку за нарушение антидопинговых правил на четыре года. Все результаты спортсменки во взрослой карьере были аннулированы. В частности, у сборной России забрали золотую медаль Олимпийских игр 2022 года в командном турнире, присудив фигуристам бронзовые награды.

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