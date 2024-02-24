Нагорный: Путин всё делает для развития спорта, не знаю, что ещё нужно попросить

Олимпийский чемпион в многоборье российский гимнаст и президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный заявил, что президент России Владимир Путин делает всё необходимое для развития спорта, поэтому у спортсменов нет необходимости о чём-то его просить.

«Наш президент сегодня делает всё, я не знаю, что ещё нужно попросить. У нас большое количество людей сегодня работает на то, чтобы предоставлять возможности, и Россия сегодня имеет нереальные возможности. Когда я начал заниматься спортивной гимнастикой в 2002 году, то у меня не было выбора — либо улица, либо спорт. Сегодня для детей есть невероятное количество вариантов, куда идти. «Движение первых» насчитывает 26 организаций-учредителей, которые сегодня ответят на абсолютно любой запрос ребёнка. Всё доступно: есть как коммерческое, так и муниципальное направление.

Поэтому прежде чем просить что-то ещё, надо научиться работать с тем, что у нас есть. И это задача для всей страны, для всех спортивных функционеров, для всех руководителей в регионах и так далее. Нужно научиться работать с теми возможностями, которые сегодня есть у нашей страны благодаря президенту и всем людям, которые работают вместе с ним», — приводит слова Нагорного ТАСС.

Ранее Нагорный рассказал, за что переживал перед стартом Игр будущего. Напомним, Игры будущего — это соревнования по фиджитал-спорту. Термин означает совмещение реального и виртуального, в контексте спорта это двоеборье, где одна и та же команда сражается сначала в реальном виде спорта, а затем — в киберспортивной игре, похожей на этот спорт.