Гимнастка Ахаимова заявила, что отстранение делает российских спортсменов только сильнее

Обладательница золотой медали Олимпиады-2020 в Токио гимнастка Лилия Ахаимова считает, что отстранение российских спортсменов от международных стартов помогает им становиться только сильнее.

«Я преклоняюсь перед спортсменами, которые продолжают работать в такой сложной ситуации. Это очень тяжело. Они являются большими мотиваторами для младшего поколения. Упал ли уровень или нет, можно будет судить только на международных соревнованиях. Думаю, что Россия одна из сильнейших стран, и, несмотря на происходящее, мы становимся только сильнее», — сказала Ахаимова «РИА Новости».

В июле 2023 года Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о допуске российских и белорусских спортсменов на международные старты в нейтральном статусе с 1 января текущего года.